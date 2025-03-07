Зеленський планує відвідати ПАР: стала відома дата візиту

Президент Володимир Зеленський наступного місяця відвідає Південну Африку для зустріч із лідером ПАР Сирілом Рамафосою.

Про це повідомив прессекретар південноафриканського лідера Вінсент Магвеня виданню Bloomberg.

Зустріч Зеленського та Рамафоси запланована на 10 квітня.

"Візит є продовженням триваючих зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який відкриє шлях до миру між Україною та РФ", - уточнив речник президента ПАР Вінсент Магвеня.

Нагадаємо, 2023 року делегація африканських лідерів на чолі з президентом ПАР відвідала Україну та РФ. Рамафоса представив "африканський мирний план", який включав десять пунктів.

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