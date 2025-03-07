Зеленский планирует посетить ЮАР: стала известна дата визита

Визит украинского президента намечен на 10 апреля.
Президент Владимир Зеленский в следующем месяце посетит Южную Африку для встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.
Об этом сообщил пресс-секретарь южноафриканского лидера Винсент Магвеня изданию Bloomberg.
Встреча Зеленского и Рамафосы намечена на 10 апреля.
"Визит является продолжением встреч президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским по инклюзивному мирному процессу, который откроет путь к миру между Украиной и РФ", — уточнил спикер президента ЮАР Винсент Магвеня.
Напомним, в 2023 году делегация африканских лидеров во главе с президентом ЮАР посетила Украину и РФ. Рамафоса представил "африканский мирный план", включавший десять пунктов.
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