Австрія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 17 червня у Дюссельдорфі, початок – о 22:00 за київським часом.
У понеділок, 17 червня, збірні Австрії та Франції зійдуться в матчі першого туру групи D фінальної частини Євро-2024.
Поєдинок відбудеться на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
В іншому матчі стартового туру квартету D збірна Нідерландів вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1).
До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
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Де дивитися матч Австрія – Франція
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Прогнози букмекерів на матч Австрія – Франція
Безсумнівним фаворитом поєдинку букмекери вважають французьку збірну. На перемогу "Ле Бле" можна поставити з коефіцієнтом 1,60. Нічия – 4,25. Виграш австрійців – 5,80.
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