Пенсіонер придбав військову таємницю Китаю всього за 0,85 долара

У результаті, у нього забрали ці документи.

У Китаї двоє військових продали 27 кг секретних документів на завод з перероблення, що дозволило покупцеві придбати 4 томи менш ніж за долар.

Міністерство державної безпеки Китаю описало цей інцидент у дописі в соціальних мережах, закликаючи громадськість бути пильними в питаннях національної безпеки, і похвалило пенсіонера за те, що він повідомив про документи владі, передає Yahoo.

Він був ідентифікований як "дідусь Чжан". Згідно з повідомленням, Чжан є колишнім співробітником державного підприємства і колекціонує військові газети і журнали як хобі. Чоловік гуляв своїм районом, коли проходив повз магазин, де продавали два мішки, наповнені книжками, які, за словами влади, мали відношення до військової тематики.

Захоплений своєю знахідкою, він заплатив близько 6 китайських юанів, або 0,85 долара США, за одну сумку з чотирма томами і приніс їх додому. Вдома Чжан вивчив книжки, зрозумів, що вони були позначені як "конфіденційні" і "секретні", і повідомив про них на гарячу лінію громадської безпеки. Агенти поквапилися до будинку Чжана і вилучили документи.

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Після перевірки магазину міністерство держбезпеки виявило, що покупка Чжана була частиною восьми томів з 200 секретних документів, позначених для утилізації. У повідомленні йдеться, що двоє військовослужбовців засекреченого підрозділу, які були ідентифіковані лише як Го і Лі, отримали завдання подрібнити документи, але замість цього продали їх на переробний завод за ціною близько 0,06 долара за пів кілограма. Вся партія документів важила близько 27 кіло, що означає, що дует отримав прибуток менше 4 доларів за весь продаж.

Міністерство розкритикувало пару за "слабке почуття конфіденційності" і "жадібність заради зручності", але заявило, що цей інцидент не призвів до значного витоку розвідувальних даних.

Міністерство заявило, що Го і Лі, а також всі інші відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з китайським законодавством, і що міністерство контролює оновлення процедур, щоб уникнути подібних помилок.

Незрозуміло, яку саме інформацію містили згадані документи, тому важко сказати, як витік таких секретів міг вплинути на китайських військових.

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Протягом останніх місяців Міністерство державної безпеки Китаю регулярно закликає громадськість допомагати повідомляти про іноземне шпигунство. У квітні 2023 року Пекін вніс радикальні зміни до свого антишпигунського закону. Ці зміни розширили визначення шпигунства і заборонили передачу інформації про національну безпеку.

Така позиція Китаю також відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах між США та Китаєм, особливо через звинувачення у шпигунстві між двома суперниками. 2021 року ЦРУ оголосило, що створило місійний центр, зосереджений виключно на Китаї, тоді як Пекін останнім часом перебуває на радарі через ув'язнення бізнесменів зі США та країн-союзників за звинуваченнями у шпигунстві.

Нагадаємо, бізнесмен вимагає від Apple понад 250 млн гривень за те, що дружина дізналася про його зради. Вона виявила "видалені" повідомлення, надіслані повіям.

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