Bild: Китайська мафія купила найбільший бордель Європи і поселила у ньому шпигунів

Німецькі правоохоронці підозрюють, що бордель міг бути потрібний для відмивання грошей або вербування шпигунів.

Німецько-китайська банда контрабандистів купила найбільший бордель Європи і може використовувати його для вербування шпигунів і відмивання грошей.

Про це пише Bild.

"Дім розпусти" з назвою Pascha став центром розслідування прокуратури Дюссельдорфа через підозри у зв'язках з контрабандною групою та відмиванням грошей.

Бордель Pascha, вигляд ззовні / Фото: Вікіпедія

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Як стало відомо Bild, слідство припускає, що китайська банда відмивала гроші через бордель.

Найбільший публічний дім в Європі розташований в Кельні. У німецьких ЗМІ пишуть, що бордель придбали декілька німецьких і китайських бізнесменів. Bild уточнює, що будівлю за рекордні 11 млн євро купила 46-річна громадянка Китаю.

Після купівлі, у 2021 році, там пофарбували фасад і відкрили готель на 9 поверсі. Ночівля там пропонувалася за 199 євро, але територія залишалася закритою для відвідувачів. Bild припускає: там могли оселитися китайські шпигуни.

За інформацією ЗМІ, банда також незаконно переправляла до Німеччини в основному заможних громадян Китаю, Оману і Південної Африки. Їм допомагали отримати фальшиві посвідки на проживання. Гроші мали бути відмиті через фальшивий готель.

Що відомо про найбільший бордель Європи

Заклад оголосив про банкрутство 2020 року на тлі пандемії коронавірусу.

Як пише Bild, після покупки новоми власниками 2021 року там провели ремонт.

"Окремий поверх відвели до транссексуалів. У зону для сексу пускають лише чоловіків віком від 18 років, вхід коштує 5 євро. Решту грошей платять жінкам, які там працюють. Один статевий акт коштує близько 50 євро. Повія платять за оренду кімнати 160 євро і ще 40 євро за прибирання. Таким чином щодня кожній потрібно щонайменше чотири клієнти. Вхід у стриптиз-бар коштує 20 євро, туди пускають і жінок. Пакет із приватним танцем, келихом шампанського та другим напоєм обходиться у 170 євро та триває 20 хвилин", – зазначають у виданні.