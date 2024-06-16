Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не називала Китай ворогом.

Про це глава держави сказав на підсумковій пресконференції у Швейцарії після завершення Саміту миру.

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"Україна ніколи не казала, що Китай – наш ворог. Я завжди кажу, що в України ворог один – Путін, бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то друзі це ті, хто допомагає, коли складно. І я б хотів, щоб Китай був другом для України", – сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що Україна та Китай мали серйозні економічні відносини, але на заваді цьому партнерству стала саме Росія.

"Китай з Україною були серйозними економічними партнерами. Кажу "були" не через те, що припинили економічні відносини. Путін заблокував Чорне море. Він зупинив і зменшив товарообіг між нашими державами, це дуже важливо", – зазначив він.

На думку Зеленського, КНР – серйозна держава, яка має політичний і економічний вплив на Росію. Саме тому Пекін міг би допомогти Україні.

"Ми поважаємо Китай. Ми завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все що ми хотіли – щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, цінності, життя, ваш вибір, і хотіли би щоб Китай робив те саме, не більше. Хотілося б і не менше. Китай – дуже серйозна держава, з серйозною економікою, яка реально має вплив на Росію. Тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Розумієте, це неправильно. Ми говоримо про закінчення війни, тисячі жертв, захоплення територій, спалені домівки", – говорить глава держави.

За його словами, Путін зробив усе, щоб представники Китаю працювали з іншими дипломатичними установами, щоб ті скасували свою присутність на Саміті миру.

"Коли я сказав, що Китай – інструмент, я сказав конкретні речі. Путін дезінформаційно зробив все, щоб представники держави Китай працювали з іншими дипломатичними установами інших країн, щоб ті відмінили свою присутність і підтримку України, приєднались до китайсько-бразильських пропозицій. Мені здається, це неправильно. Кожен має право на свою позицію, але не ламаючи позицію іншого. Треба поважати один одного. Все, що я хочу, – миру своїй країні", – підсумував український президент.

Про головні заяви першого дня Саміту миру читайте на ТСН.ua.

Сьогодні, 16 червня, президент Зеленський заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення Другого саміту миру. Також він сказав, що Росія може вже завтра розпочати переговори щодо припинення війни.

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Заяви президента України по завершенню Саміту миру у Швейцарії

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