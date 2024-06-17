Здивувала всіх: акторка Брук Шилдс поєднала гарну сукню з жовтими кроксами

Образ вийшов дуже яскравим, але є причина, чому вона обрала саме це взуття.

59-річна акторка Брук Шилдс – зірка першої екранізації роману "Блакитна лагуна" – з'явилася на врученні премії "Тоні" у Нью-Йорку. Цей захід проводиться щорічно, щоб відмітити досягнення у галузі американського театру.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

На червону доріжку вона вийшла в яскраво-жовтій сукні від бренду Monique Lhuillier, у якої була довга і пряма спідниця-футляр, а також глибоке V-подібне декольте з прозорою сіткою. Талію акторки прикрашав невеликий бант.

Доповнила образ Брук великими сережками з перлинами, вечірнім макіяжем, а також зачіскою з прямим волоссям. Зап'ястя руки вона прикрасила безліччю золотих браслетів, а також тримала клатч-коробку.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Однак головною родзинкою образу стало її взуття, адже Шилдс прийшла на захід у яскраво-жовтих кроксах, які ідеально поєднувалися за кольором із її сукнею.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Усміхнена акторка радісно демонструвала своє кумедне взуття публіці.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Але одягла вона крокси не заради епатажних фотографій. Насправді акторці нещодавно зробили операцію, і вона ще не може носити вечірні туфлі. А оскільки Брук вирішила не пропускати захід, одягла ці зручні сабо від Crocs.

Також цей захід відвідала акторка Анджеліна Джолі та її 15-річна донька Вів'єн. Оскароносна зірка продемонструвала на грудях нове татуювання у вигляді птаха.

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