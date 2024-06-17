Здивувала всіх: акторка Брук Шилдс поєднала гарну сукню з жовтими кроксами

Образ вийшов дуже яскравим, але є причина, чому вона обрала саме це взуття.
59-річна акторка Брук Шилдс – зірка першої екранізації роману "Блакитна лагуна" – з'явилася на врученні премії "Тоні" у Нью-Йорку. Цей захід проводиться щорічно, щоб відмітити досягнення у галузі американського театру.
На червону доріжку вона вийшла в яскраво-жовтій сукні від бренду Monique Lhuillier, у якої була довга і пряма спідниця-футляр, а також глибоке V-подібне декольте з прозорою сіткою. Талію акторки прикрашав невеликий бант.
Доповнила образ Брук великими сережками з перлинами, вечірнім макіяжем, а також зачіскою з прямим волоссям. Зап'ястя руки вона прикрасила безліччю золотих браслетів, а також тримала клатч-коробку.
Однак головною родзинкою образу стало її взуття, адже Шилдс прийшла на захід у яскраво-жовтих кроксах, які ідеально поєднувалися за кольором із її сукнею.
Усміхнена акторка радісно демонструвала своє кумедне взуття публіці.
Але одягла вона крокси не заради епатажних фотографій. Насправді акторці нещодавно зробили операцію, і вона ще не може носити вечірні туфлі. А оскільки Брук вирішила не пропускати захід, одягла ці зручні сабо від Crocs.
Також цей захід відвідала акторка Анджеліна Джолі та її 15-річна донька Вів'єн. Оскароносна зірка продемонструвала на грудях нове татуювання у вигляді птаха.
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