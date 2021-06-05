"Це не "качка": Ребров може очолити англійський топклуб

Українець може повернутися на Туманний Альбіон.

Шандор Варга, агент колишнього головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва, прокоментував чутки щодо можливий приходу свого клієнта в лондонський "Тоттенхем".

"Що стосується "Тоттенхема", у мене досі дуже хороші стосунки з президентом лондонського клубу Деніелом Леві. Коли він був у Будапешті, я сказав йому, що Сергій дуже добре працює у "Ференцвароші".

Він би дійсно підійшов цьому клубу. Ми говорили про це кілька разів, і ми все ще говоримо про це. Так що це теж не "качка".

Окрім того, можливо, він знову буде працювати на Сході. У нас є як мінімум вісім поточних пропозицій, так як за останні півтора роки ми отримували їх регулярно", - цитує Варгу csakfoci.hu.

Напередодні "Ференцварош" офіційно оголосив про розставання з Ребровим.

Українець очолював угорський клуб від літа 2018 року. Під керівництвом тренера команда виграла три Чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилася до групового раунду Ліги чемпіонів.

Як гравець Ребров виступав за "Тоттенхем" від 2000 до 2003 року. У його складі він зіграв 68 матчів і забив 16 м'ячів.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ребров може очолити відомий європейський клуб.

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