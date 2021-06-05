"Это не "утка": Ребров может возглавить английский топ-клуб

Украинец может вернуться на Туманный Альбион.

Шандор Варга, агент бывшего главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва, прокомментировал слухи о возможном приходе своего клиента в лондонский "Тоттенхэм".

"Что касается "Тоттенхэма", у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в "Ференцвароше".

Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это тоже не "утка".

Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно", - цитирует Варгу csakfoci.hu.

Накануне "Ференцварош" официально объявил о расставании с Ребровым.

Украинец возглавлял венгерский клуб с лета 2018 года. Под руководством тренера команда выиграла три Чемпионата страны и впервые за долгие годы пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов.

В бытность игроком Ребров выступал за "Тоттенхэм" с 2000 по 2003 год. В его составе он сыграл 68 матчей и забил 16 мячей.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ребров может возглавить известный европейский клуб.

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