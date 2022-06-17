ФІФА оголосила імена міст-господарів Чемпіонату світу 2026 року

Міжнародна федерація футболу офіційно назвала, хто з міст прийматиме поєдинки світової першості з футболу 2026 року.

Зазначимо, що ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах - США , Канаді та Мексиці .

Про те, які міста прийматимуть турнір, повідомляє офіційний Twitter FIFA World Cup.

Так, найбільше поєдинків Мундіалю приймуть американські міста – 60 із 80 можливих. Ще по 10 - у Мексиці та Канаді. Починаючи з чвертьфінальної стадії, усі поєдинки проходитимуть саме у Сполучених Штатах. Усього задля проведення змагань буде задіяно 16 міст.

Отже, які міста прийматимуть ЧС-2026:

США: Атланта, Бостон, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк / Нью-Джерсі, Сан-Франциско, Сіетл, Філадельфія;

Атланта, Бостон, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк / Нью-Джерсі, Сан-Франциско, Сіетл, Філадельфія; Мексика: Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей;

Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей; Канада: Ванкувер, Торонто.

Нагадаємо, цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Попередньо він триватиме від 11 червня до 12 липня.

США вдруге прийматиме Чемпіонат світу (уперше - 1994 року). А ось для Мексики це вже буде третій турнір (після 1970 та 1986 років)

Додамо, що ЧС-2022 відбудеться від 21 листопада до 18 грудня в Катарі. На жаль, збірній України не вистачило лише одного кроку, щоб пробитись на Мундіаль. У фіналі плейоф відбору "синьо-жовті" мінімально поступились Уельсу (1:0).