Єрмак розповів, що Україні потрібно зробити перед вступом до ЄС

Єрмак розповів, що Україні потрібно зробити перед вступом до ЄС

Єврокомісія ухвалила рекомендацію Раді надати Україні статус кандидата у члени до Європейського Союзу.

Україна продемонструвала стійкість своїх інтересів, демократію та верховенство права. Проте перед вступом до ЄС нашій країні необхідно виконати план дій.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Україні потрібно ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Далі посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП. Забезпечити відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF).

Ухвалити комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України. Крім того, має запрацювати “антиолігархічний” закон. Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством.

Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

“Наша задача - зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Чернігівщину окупанти обстріляли снарядами з пропагандистськими листівками, адресованими громадянам Чечні.

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