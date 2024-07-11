Іспанія – Англія: стало відомо, хто судитиме фінальний матч Євро-2024

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив суддів на фінал Євро-2024, в якому за звання найсильнішої збірної континенту позмагаються Іспанія та Англія.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, головним рефері матчу буде 35-річний француз Франсуа Летексьє.

Його асистентами стануть співвітчизники Сиріль Муньє та Мехді Рахмуні. Резервний арбітр – Шимон Марчиняк (Польща).

За систему відеоповторів (VAR) відповідатиме француз Жером Брізар, його помічниками будуть Віллі Делажо (Франція) та Массіміліано Ірраті (Італія).

На поточній континентальній першості Летексьє обслуговував три матчі групового етапу: Іспанія – Грузія, Данія – Сербія та Хорватія – Албанія.

Також він має досвід роботи у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Суперкубку УЄФА та внутрішніх змаганнях Франції.

Фінал чемпіонату Європи-2024 відбудеться в неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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