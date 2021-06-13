Найшвидший нокаут в історії UFC? Американець "загасив" співвітчизника за 7 секунд (відео)

Поєдинок завершився, ледь встигнувши розпочатися.

Дивним нокаутом завершився бій двох американців Терренса МакКінні і Метта Фреволи на турнірі UFC 263 у Глендейлі (штат Арізона, США).

Поєдинок тривав всього сім секунд. МакКінні вдалося потужно потрапити супернику в щелепу, від чого той опинився в нокдауні. Терренс одразу ж кинувся добивати співвітчизника, після чого рефері зупинив бій.

Цей нокаут став одним із найшвидших в історії UFC.

26-річний Маккіні здобув 11-ту перемогу в кар'єрі. На його рахунку також 3 поразки.

31-річний Фревола програв третій бій у змішаних єдиноборствах. На його рахунку значиться 8 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російського бійця брутально нокаутували з розворотом на 90 градусів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання