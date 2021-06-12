Розвернув на 90 градусів: російського бійця брутально нокаутували надпотужним ударом у щелепу (відео)

Божевільне завершення бою.

Дивовижний нокаут було зафіксовано камерами на турнірі ACA 124 в поєдинку між Алтинбеком Мамашевим із Киргизстану і росіянином Василем Курочкіним.

Перемогу в бою здобув перший з них. У другому раунді Курочкін хвацько пішов в атаку і нарвався на потужний удар у щелепу, від якого він впав на настил октагону, розвернувшись водночас на 90 градусів.

Суддя не дав провести добивання росіянина, одразу ж зупинивши бій.

WOOOW!

15th early victory by Altynbek Mamashev (15-2) pic.twitter.com/qD3ucuptqP — ACA MMA (@ACA_League) June 11, 2021

Мамашев здобув 15-ту перемогу в кар'єрі. У його пасиві також 2 поразки.

Курочкін програв ушосте в змішаних єдиноборствах. На його рахунку значиться 15 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, нокаутер із UFC знищив суперника за секунду до гонгу.

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