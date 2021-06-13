Маріуполь святкує день звільнення

Марш, у якому взяли участь кілька тисяч осіб, став одним із найбільших проукраїнських маршів в історії міста.

До сьомої річниці звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків у місті відбувся Марш українських сил. День визволення Маріуполя відзначають на честь бою за місто, що відбувся 13 червня 2014 року. В ході спецоперації добровольчий батальйон “Азов” за підтримки військових підрозділів повністю звільнив Маріуполь від проросійських терористів.

"Чи був це найбільший бій Збройних Сил України, або “Азову”, або особисто мене? Ні, не був. Це був перший бій, але важливість бою - вона не в останню чергу визначається тим результатом, який досягнутий. А результатом була стратегічна перемога: повернення Маріуполя - індустріального центру, ключа до Приазов’я”, - сказав під час виступу засновник батальйону “Азов” Андрій Білецький, який командував цією операцією.

Марш, у якому взяли участь кілька тисяч осіб, став одним із найбільших проукраїнських маршів в історії міста. Після цього проспектом Миру пройшов військовий парад, а на Театральній площі відбулося нагородження військовослужбовців.

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