Мариуполь празднует день освобождения

Марш, в котором приняли участие несколько тысяч человек, стал одним из самых проукраинских маршей в истории города.

К седьмой годовщине освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков в городе состоялся Марш украинских сил. День освобождения Мариуполя отмечают в честь боя за город, состоявшимся 13 июня 2014 года. В ходе спецоперации добровольческий батальон "Азов" при поддержке военных подразделений полностью освободил Мариуполь от пророссийских террористов.

"Был это самый бой Вооруженных Сил Украины, или" Азова ", или лично меня? Нет, не был. Это был первый бой, но важность боя — она не в последнюю очередь определяется тем результатом, который достигнут. А результатом была стратегическая победа : возвращение Мариуполя — индустриального центра, ключ к Приазовье ", — сказал во время выступления основатель батальона" Азов "Андрей Белецкий, который командовал этой операцией.

Марш, в котором приняли участие несколько тысяч человек, стал одним из самых проукраинских маршей в истории города. После этого проспекту Мира прошел военный парад, а на Театральной площади состоялось награждение военнослужащих.

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