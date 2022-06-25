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Олімпіада-2026: до програми зимових Ігор включили 8 нових дисциплін

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Олімпіада-2026: до програми зимових Ігор включили 8 нових дисциплін

Фото: Associated Press

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення розширити програму зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Так, на Олімпіаді-2026 буде преставлено одразу вісім нових дисциплін. Відповідне рішення ухвалила Виконавча Рада МОК.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.

До програми Олімпійських ігор-2026 увійшов також новий вид спорту - скі-альпінізм. А загалом вісім нових дисциплін - це:

  • Скі-альпінізм: чоловічий спринт, жіночий спринт та змішана естафета
  • Скелетон: змішані командні змагання
  • Санний спорт: жіночі змагання у санях-двійках
  • Лижний спорт: чоловічий та жіночий парний могул у фристайлі
  • Стрибки з трапмпліна: жіночий великий трамплін
© olympics.com
Фото: olympics.com

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 лютого до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі.

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