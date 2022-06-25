Олімпіада-2026: до програми зимових Ігор включили 8 нових дисциплін

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення розширити програму зимових Олімпійських ігор 2026 року.
Так, на Олімпіаді-2026 буде преставлено одразу вісім нових дисциплін. Відповідне рішення ухвалила Виконавча Рада МОК.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.
До програми Олімпійських ігор-2026 увійшов також новий вид спорту - скі-альпінізм. А загалом вісім нових дисциплін - це:
- Скі-альпінізм: чоловічий спринт, жіночий спринт та змішана естафета
- Скелетон: змішані командні змагання
- Санний спорт: жіночі змагання у санях-двійках
- Лижний спорт: чоловічий та жіночий парний могул у фристайлі
- Стрибки з трапмпліна: жіночий великий трамплін
Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 лютого до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Нагадаємо, наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі.
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