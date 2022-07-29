Українська тенісистка завдяки вольовій перемозі вийшла до півфіналу турніру WTA у Варшаві

Українська тенісистка Катерина Байндль пробилася до 1/2 фіналу турніру WTA 250 у столиці Польщі.

У чвертьфіналі Байндль (у минулому - Козлова) у напруженому трисетовому поєдинку здолала представницю Хорватії - Петру Мартич.

Матч тривав дві години та сім хвилин. Українка майже без бою програла першу партію - 1:6. Однак потім наша співвітчизниця зібралася та переломила перебіг зустрічі. Друга та третя партії завершилися на користь Катерини - 6:3, 6:4.

Суперницею Байндль у півфіналі стане румунка Ана Богдан, яка у своєму чвертьфіналі розгромила бразилійку Лауру Пігоссі (6:1, 6:1). Матч відбудеться в суботу, 30 липня.

Нагадаємо, в грудні 2021 року українка вийшла заміж за німецького ексхокеїста Міхаеля Байндля, після чого виступає на турнірах під прізвищем свого чоловіка.

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