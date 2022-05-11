Українські баскетболісти пробилися до півфіналу Дефлімпіади

Баскетболісти дефлімпійської збірної України продовжили переможну серію на Дефлімпіаді-2021, що триває у бразильському Кашіас-ду-Сул.

"Синьо-жовті" з рахунком 88:50 обіграли команду Аргентини у чвертьфіналі змагань.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Леванович, набравший 25 очок. 15 та 6 підбирань на рахунку Дмитра Василенка, 13 очок, 5 підбирань та 5 передач у капітана команди в цьому матчі Олександра Фоменко.

Зазначимо, що команда під керівництвом Станіслава Каковкіна виграла всі матчі на груповій стадії.

В 1/2 фіналу "синьо-жовті" 11 травня зустрінуться з баскетболістами Венесуели, які у свою чергу завдали поразки дефлімпійцям Ізраїлю - 80:59.

В іншому півфіналі зійдуться команди Польщі та США.

Нагадаємо, що Україна перетнула позначку в 100 виграних медалей на Дефлімпіаді.

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