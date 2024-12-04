Ночь Крампуса 5 декабря 2024 года: традиции и обычаи Европы

Крампус – это персонаж европейского фольклора, связанный с рождественскими и новогодними праздниками, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, таких как Австрия, Германия, Венгрия и Чехия. Его изображают как демоническое существо, являющееся противоположностью доброго святого Николая. Если святой Николай приносит подарки послушным детям, то Крампус наказывает непослушных, используя резки, мешок или цепи.

Образ Крампуса

Крампуса обычно изображают с черным мехом, рогами, длинным языком и копытами. Он носит цепи, символизирующие его покорение добру, и часто имеет мешок или корзину, в которую он "уносит" непослушных детей. Этот ужасающий образ происходит из дохристианских традиций, где он олицетворял пугающего и наказывающего духа.

Происхождение и история

Корни Крампуса уходят в языческие верования альпийского региона, где он был связан с ритуалами зимнего солнцестояния. С приходом христианства его образ интегрировали в празднование Дня святого Николая (6 декабря). В ночь накануне этого дня (5 декабря) отмечают "Крампуснахт" — Ночь Крампуса, когда люди переодеваются в костюмы и маски Крампуса, чтобы "пугать" других.

Современные традиции

Сегодня традиции, связанные с Крампусом, стали частью культурного наследия. Во многих городах Европы проводятся фестивали и шествия, известные как "Крампуслауф" (Биг Крампусов), где участники в костюмах Крампуса проходят по улицам. Такие события приобрели популярность не только в Европе, но и во многих других странах, благодаря росту интереса к этому фольклорному персонажу.

Крампус символизирует баланс между добром и злом, наградой и наказанием, напоминая об ответственности за свои поступки.

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Напомним, что ранее мы рассказывали о причудливых рождественских персонажах мира, которыми пугают детей.

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