Новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года: что не стоит делать

В астрологии и эзотерике существуют разные взгляды на то, что следует содержаться во время периода новолуния. Однако это индивидуальный выбор каждого лица, и не существует общих правил, подходящих всем. Вот несколько общих советов, которые могут быть учтены:

Не злоупотреблять силами Некоторые верования указывают на то, что не следует злоупотреблять энергиями или силами, в частности, если они получены через ритуалы или медитации. Не вмешиваться в судьбу других: Некоторые люди считают, что важно не вмешиваться в судьбу других людей и не влиять на их решения и судьбы. Бережливость при работе с энергиями: Если вы работаете с энергиями или магией, некоторые эзотерические традиции рекомендуют быть осторожными и нравственными, чтобы избежать негативных последствий. Избегать негативных действий и намерений: Общий совет – избегать негативных действий и намерений. Многие традиции полагают, что все, что вы отправляете в мир, возвращается к вам. Уважение природы и энергии: Обеспечьте уважение к природе, окружающему миру и энергиям. Многие эзотерические системы признают важность сбалансированного и гармоничного отношения к природе. Не создавать искусственные связи: Избегайте попыток создать искусственные связи или взаимодействия, не соответствующие естественному порядку вещей.

Обратите внимание, какие подходы вам более совместимы, и учитывайте собственные убеждения и ценности в контексте астрологии и эзотерики.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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