Полнолуние 5 февраля 2023 года: сильные ритуалы и обряды

С точки зрения эзотерики, полнолуние – это самый сильный день в месяце.

В этот период можно проводить любой ритуал и обряд, и почти всегда он обречен на успех.

Специалисты считают, что также благоприятным временем для проведения ритуалов считается три дня до и три дня после полнолуния.

Собрали для вас три простых, но очень эффективных ритуала и обряда для периода полнолуния.

Ритуал со стаканом для исполнения желаний

Наполните стакан чистой водой. Лучше для этого использовать родниковую или минеральную воду.

Сформулируйте желание и надиктуйте его воде. Затем, поставьте стакан на окно так, чтобы на воде отражалась луна.

Если луны нет, небо затянуло облаками - представьте, что луна наполняет вашу воду своим светом.

Утром выпейте воду, представляя, что ваше желание уже сбылось.

Обряд для улучшения памяти

Для улучшения памяти или чтобы прочитанный материал лучше усваивался можно сделать специальный ритуал. В полнолуние вечером зажгите свечу белого цвета.

Встаньте у окна так, чтобы падал свет луны. Попросите светило об улучшении памяти. Свечу затушите и уберите до следующего использования.

Ритуал для усиления женственности

Наполните ванну водой, зачерпните часть воды в стеклянный, прозрачный сосуд и поставьте на некоторое время на окне так, чтобы свет луны падал на него.

Потом вылейте эту воду в ванну, зажгите белую свечу и выкупайтесь в этой воде, ощущая как энергия Луны проходит сквозь вас, успокаивая и наполняя женственностью.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

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