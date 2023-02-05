Повня 5 лютого 2023 року: сильні ритуали та обряди

З погляду езотерики, повня – це найсильніший день у місяці.

У цей період можна проводити будь-який ритуал та обряд, і майже завжди він приречений на успіх.

Фахівці вважають, що також сприятливим часом для проведення ритуалів вважається три дні до і три дні після повного місяця.

Зібрали для вас три простих, але дуже ефективних ритуалів та обрядів для періоду повні.

Ритуал зі склянкою для виконання бажань

Наповніть склянку чистою водою. Краще для цього використовувати джерельну або мінеральну воду.

Сформулюйте бажання та надиктуйте його воді. Потім, поставте склянку на вікно так, щоб у воді відбивався місяць.

Якщо місяця немає, небо затягнуло хмарами — уявіть, що місяць наповнює вашу воду своїм світлом.

Вранці випийте воду, уявляючи, що ваше бажання вже справдилося.

Обряд для покращення пам'яті

Для покращення пам'яті або щоб прочитаний матеріал краще засвоювався, можна зробити спеціальний ритуал. У повню ввечері запаліть свічку білого кольору.

Встаньте біля вікна так, щоб падало світло місяця. Попросіть світило покращити пам'ять. Свічку загасіть та приберіть до наступного використання.

Ритуал для посилення жіночності

Наповніть ванну водою, зачерпніть частину води в скляну, прозору посудину і поставте на деякий час на вікні так, щоб світло місяця падало на нього.

Потім вилийте цю воду у ванну, запаліть білу свічку і викупайтеся у цій воді, відчуваючи, як енергія місяця проходить крізь вас, заспокоюючи і наповнюючи жіночністю.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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