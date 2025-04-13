Розовое полнолуние 13 апреля 2025: что стоит сделать

Розовое полнолуние / © ТСН.ua

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Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года – это не только хорошее название, но и энергетически сильный момент весны. Полнолуние состоится в знаке Весов, поэтому на первый план выходят темы отношений, гармонии, красоты, баланса между "я" и "мы".

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что обязательно стоит сделать в этот день:

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Завершить эмоционально изнурительные связи

Напишите письмо прощания (не обязательно отправлять) или проведите ритуал отпуска. Весы помогут сделать это мягко, но решительно.

Навести порядок в отношениях

Полнолуние — это зеркало: посмотрите честно, что работает, а что требует изменений в партнерстве, дружбе, семье.

Практики красоты и заботы о себе

Идеальное время для ритуалов с водой, ароматами, уходом за телом – все, что возвращает вас к нежности.

Очистка пространства

Избавьтесь от лишнего дома, освежите комнату ароматами розы, сандала или лемонграсса.

Медитация на гармонию

Сосредоточьтесь на вдохах и выдохах в ритме "я принимаю – я отпускаю". Представляйте, как ваше сердце расцветает, как весенний цветок.

Афирмации на любовь к себе

Повторяйте простое: "Я достойна любви, я гармонична, я в балансе" - особенно у зеркала.

Нюансы периода:

Возможна эмоциональная уязвимость, особенно в отношениях — все, что не выдерживает гармонии, может выйти на поверхность.

Воздействие Венеры (планеты красоты и чувств) усиливает желание быть услышанными, увиденными, любимыми.

Полнолуние в Весах учит дипломатии, поэтому важно говорить честно, но мягко.

Это момент выбора: остаться в хаосе или выбрать баланс, поддерживающий ваше развитие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .