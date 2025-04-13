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Розовое полнолуние 13 апреля 2025: что стоит сделать
Это полнолуние открывает дверь к сердцу, напоминая, что настоящая красота — в искренности и внутреннем балансе.
Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года – это не только хорошее название, но и энергетически сильный момент весны. Полнолуние состоится в знаке Весов, поэтому на первый план выходят темы отношений, гармонии, красоты, баланса между "я" и "мы".
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Что обязательно стоит сделать в этот день:
Завершить эмоционально изнурительные связи
Напишите письмо прощания (не обязательно отправлять) или проведите ритуал отпуска. Весы помогут сделать это мягко, но решительно.
Навести порядок в отношениях
Полнолуние — это зеркало: посмотрите честно, что работает, а что требует изменений в партнерстве, дружбе, семье.
Практики красоты и заботы о себе
Идеальное время для ритуалов с водой, ароматами, уходом за телом – все, что возвращает вас к нежности.
Очистка пространства
Избавьтесь от лишнего дома, освежите комнату ароматами розы, сандала или лемонграсса.
Медитация на гармонию
Сосредоточьтесь на вдохах и выдохах в ритме "я принимаю – я отпускаю". Представляйте, как ваше сердце расцветает, как весенний цветок.
Афирмации на любовь к себе
Повторяйте простое: "Я достойна любви, я гармонична, я в балансе" - особенно у зеркала.
Нюансы периода:
Возможна эмоциональная уязвимость, особенно в отношениях — все, что не выдерживает гармонии, может выйти на поверхность.
Воздействие Венеры (планеты красоты и чувств) усиливает желание быть услышанными, увиденными, любимыми.
Полнолуние в Весах учит дипломатии, поэтому важно говорить честно, но мягко.
Это момент выбора: остаться в хаосе или выбрать баланс, поддерживающий ваше развитие.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .