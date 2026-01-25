Шесть знаков китайского зодиака, которым 25 января принесет удачу и легкость

Китайский гороскоп / © Unsplash

25 января 2026 года в китайском календаре приходится на День открытых дверей Земляной Свиньи — период, который не заставляет события происходить, а создает простор для возможностей. При такой энергетике решения приходят без давления, а то, что раньше казалось закрытым, вдруг становится доступным. В пределах месяца Огненного Быка и года Деревянной Змеи удача чаще проявляется не из-за рывка, а из-за принятия и спокойствия.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологические прогнозы выделяют шесть знаков китайского зодиака, для которых воскресенье может оказаться особенно благоприятным — прежде всего в вопросах эмоционального комфорта, общения и внутреннего баланса.

Свинья в этот день чувствует возвращение к себе. Накапливающееся напряжение постепенно спадает, а ощущение поддержки появляется без дополнительных усилий. Само расслабление позволяет событиям сложиться более естественно.

Кролик замечает, что день проходит спокойнее обычного. Разговоры и планы не нуждаются в чрезмерном анализе, а мягкий ритм помогает восстановиться перед новой неделей.

Бык извлекает пользу от паузы. Отказ от постоянной погони за результатом неожиданно открывает путь к простому решению или компромиссу. Терпение становится ключевым ресурсом.

Змея видит новые варианты там, где раньше были только ограничения. Речь идет не о резких шагах, а о ясности и понимании, что выход существует — этого достаточно, чтобы изменить настроение.

Коза находит удачу в разрешении на удовольствие без чувства вины. Эмоциональное облегчение запускает цепь положительных конфигураций без дополнительного давления.

Крыса получает важную информацию или объяснение, которое снимает неопределенность. Более четкое видение ситуации уменьшает тревогу и придает уверенности в дальнейших шагах.

