Таропрогноз на 2025 год для Рыб: что карты нам предсказывают

Картами Таро, пожалуй, сейчас никого не удивишь. Этот инструмент для гадания все чаще появляется на Instagram-страницах известных блоггеров, открещивающихся от Таро как от магической системы. Несмотря на это Таро в течение последнего столетия еще до появления Интернета стало самым популярным средством хоть немного заглянуть в будущее.

Поэтому читайте детали в таропрогнозе на 2025 год для Рыб от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2025 год "Туз кубков"

"Туз кубков", появившийся в расписании, свидетельствует о любви, глубоких чувствах, интимных отношениях, а, кое-где, и новом романе. Эта карта рассказывает об активном выражении чувств, любви во всех ее проявлениях, страсти к кому-то, а также желании саморазвития.

Эта карта рассказывает о новом этапе в отношениях. Как уже было написано выше, это может быть новый роман, а в уже действующих отношениях чувства только усилятся.

Также следует обратить внимание на те сферы жизни, где необходима любовь. Возможно, в некоторых отношениях, например, с друзьями пора открыться и стать ближе. Но помните и о том, что иногда эмоции не позволяют здраво мыслить, поэтому следует быть внимательными и осторожными и не бросаться в водоворот чувств торчком головой.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2025 года "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь всем тем, что вы сделали. Оглянитесь вокруг – вы великий молодец. Не стоит загонять себя в комплексы, которые вы делаете мало или недостаточно много. Вы делаете достаточно. Теперь хорошее время, чтобы получить удовольствие от того, что вы делаете.

Карта говорит, что вы контролируете всю ситуацию, которая находится в финансовой и материальной безопасности. Поэтому ожидайте улучшения в скором будущем, конечно, если работать для этого.

Самое главное о чем свидетельствует эта карта это то, что стоит контролировать свои страхи и сомнения, чтобы добиться успеха. Однако риском успеха является то, что вы будете удовлетворять свои слабые стороны и следовать за ними.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2025 года "Тройка пентаклей"

Эта карта говорит о профессионализме, работе в команде и важности планирования. Речь идет о профессиональном росте, получении материальных благ, четкой стратегии, осознании своего потенциала, сотрудничестве со многими людьми и необходимости командного духа. Сейчас важно, чтобы другие осознали ваше мастерство, возможности строить грамотную стратегию, умение успешно сотрудничать с людьми. Если вы хотите получать больше средств – научитесь разбираться в деталях.

Успех будет результатом планирования и работы в команде. Объединяйтесь с другими людьми, чтобы сделать что-нибудь стоящее. Сконцентрируйтесь на собственных знаниях. Также говорится, что в скором времени вы присоединитесь к важному проекту, в котором вы очень заинтересованы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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