Таропрогноз на 2025 рік для Риб: що карти нам віщують

Картами Таро, мабуть, зараз нікого не здивуєш. Цей інструмент для ворожіння все частіше з’являється на Instagram-сторінках відомих блогерів, які відхрещуються від Таро як від магічної системи. Попри це Таро протягом останнього століття ще до появи Інтернету стало найпопулярнішим засобом хоч трішки зазирнути в майбутнє.

Тому читайте деталі у таропрогнозі на 2025 рік для Риб від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2025 рік "Туз кубків"

"Туз кубків", який з’явився у розкладі, свідчить про любов, глибокі почуття, інтимні стосунки, а, подекуди, і новий роман. Ця карта розповідає про активне висловлення почуттів, любов у всіх її виявах, пристрасть до когось, а також бажання саморозвитку.

Ця карта розповідає про новий етап у стосунках. Як уже було написано вище, це може бути новий роман, а в уже чинних стосунках почуття тільки посиляться.

Також варто звернути увагу на ті сфери життя, де необхідна любов. Можливо, у деяких стосунках, приміром, з друзями настав час відкритися і стати ближче. Але пам’ятайте і про те, що іноді емоції не дозволяють тверезо мислити, тому варто бути уважними та обережними та не кидатися у вир почуттів сторч головою.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Дев’ятка пентаклів"

Насолоджуйте всім тим, що ви зробили. Озирніться довкола — ви великий молодець. Не варто заганяти себе у комплекси, що ви робите мало чи недостатньо багато. Ви робите достатньо. Зараз хороший час, щоб отримати задоволення від того, що ви робите.

Карта каже, що ви контролюєте усю ситуацію, що ви перебуваєте у фінансовій та матеріальній безпеці. Тому очікуйте покращення у недалекому майбутньому, звісно, якщо працювати для цього.

Чи ненайголовніше про що свідчить ця карта це те, що варто контролювати свої страхи та сумніви, щоб досягнути успіху. Проте ризиком успіху є те, що ви будете задовольняти свої слабкі сторони і йти за ними.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Трійка пентаклів"

Ця карта говорить про професіоналізм, роботу в команді та важливість планування. Йдеться про професійний ріст, отримання матеріальних благ, чітку стратегію, усвідомлення свого потенціалу, співпрацю з багатьма людьми та необхідність командного духу. Зараз важливо, щоб інші усвідомили вашу майстерність, можливості будувати грамотну стратегію, уміння вдало співпрацювати з людьми. Якщо ви хочете отримувати більше коштів — навчіться розбиратися у деталях.

Успіх буде результатом планування та саме роботи в команді. Об’єднуйтеся з іншими людьми, щоб зробити щось вартісне. Сконцентруйтеся на власних знаннях. Також йдеться про те, що незабаром ви доєднаєтеся до важливого проєкту, у якому ви дуже зацікавлені.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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