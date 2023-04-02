Таропрогноз на 3-9 апреля 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекают людей своей вроде бы мистикой и магией, однако издавна на самом деле являются своеобразными зеркалами души, где можно увидеть свое вероятное будущее или узнать, чего вы действительно хотите. Узнайте, что ожидает вас в грядущей неделе с помощью тарологического прогноза на грядущую неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка кубков"

Эта карта говорит о дружбе, командном духе и плодородии. Она свидетельствует о том, что отношения следует расценивать не только как секс, но и дружбу. Вам следует стать единомышленниками и партнерами с вашей второй половинкой.

Также эта карта повествует и о том, что свои чувства следует распределять с друзьями. Она говорит, что следует научиться делиться своими радостями и оптимизмом с другими. Сосредоточьтесь на эмпатии.

Пора строить совместные планы с партнером, делиться душевной гармонией и обновленными чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели «Семерка мечей»

Будьте осторожны в течение следующей недели, ведь эта карта свидетельствует об обмане, лжи, уловках и попытках уйти от правды. Вы столкнетесь с коллегами, которые будут пытаться отойти от ответственности и перевести ее именно на вас. Они будут стремиться манипулировать вами изо всех сил.

Сейчас нужно посмотреть правде в глаза. Также остерегайтесь мошенников, которые могут вас окружать. Чтобы не попасть в беду, используйте логику и честность, добивайтесь правды. Самое главное сейчас не пострадать от чужих ошибок или дела, сделанного за вашей спиной. Отказ посмотреть правде в глаза может усугубить вашу ситуацию.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Иерофант"

Эта карта Таро сообщает, что для получения больших средств следует проявлять сдержанность, соответствовать своему статусу, признавать дисциплину и знать, как нужно поступать правильно.



Иногда вам понадобится поддержка более опытного человека, а чтобы планы превратили в жизнь, следует не цепляться вовсю за прошлое. Изменения смогут улучшить вашу жизнь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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