Таропрогноз на лето 2023: что карты нам предвещают

Карты появились еще в Средневековье, но с тех пор имеют немало поклонников, ведь это достаточно точное, с точки зрения эзотерики, средство для предсказания предполагаемого будущего. А около ста лет назад к Таро вернулась былая слава, и с тех пор интерес к картам не утихает. Ежегодно специалисты выпускают немало бревен этих карт, которые базируются на двух школах – французской и английской.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз сезон – лето 2023 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта лета "Восьмерка жезлов"

Эта карта, принадлежащая младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о желании двигать вперед, действия, новости и новые возможности. Она подсказывает, что следует выбрать правильные приоритеты, понять свои намерения, получить важное сообщение, начать быстрое развитие. Сейчас вам следует объяснить ситуацию и определиться, что делать дальше.

Эта карта символизирует незаконченное движение. Он непрерывный, быстрый и исступленный. Это движение скорее интеллектуальное, чем реальное. Она отвечает за интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенные события.

Она предполагает, что следует выбрать приоритеты, чтобы прояснить неопределенность ситуации или понять, верны ли ваши действия в данный момент.

В то же время, эта карта Таро подсказывает о необходимости быстрых и решительных действий. Она учит, что желаемое можно достичь только быстрыми и решительными действиями. Ваш разум открыт для любых возможностей, которая поможет разобраться в ситуации.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта лета "Десятка жезлов"

"Десятка жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро. Масть жезлов в картах Таро свидетельствует о работе и страсти к ней, движении и развитии, возможности новых перспектив и открытии новых горизонтов. А именно эта карта свидетельствует о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Перестаньте быть "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на финансы

Карта лета "Двойка жезлов"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Двойка жезлов" представляет масть жезлов, символизирующих страсть, действенность и желание развития.

Эта карта говорит о достижениях, смелости, желаниях и развитии личной силы. В сфере финансов вы можете чувствовать себя всесильным, но еще нужно убедить в этом других людей. Поэтому смело отстаивайте свое мнение и демонстрируйте деловые качества. Чтобы добиться финансового успеха, проявите настойчивость и гибкость.

Также следует расширять собственные горизонты и подхватывать новые идеи, которые витают в воздухе. Берите "быка за рога" и двигайтесь дальше.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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