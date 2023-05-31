Враг продолжает атаковать Сумщину: зафиксировано 55 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21:00 30 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях.

Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

Середино-будская громада: с 07.50 утра враг совершил артиллерийский обстрел (15 взрывов). В результате обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач.

Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Белопольская громада: совершен минометный обстрел (12 взрывов).

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Новослободская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов). В результате чего возник пожар 6 хозяйственных сооружений (гаражей), поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома.

Краснопольская громада: россияне били из артиллерии (САУ) – 6 взрывов.

Шалыгинская громада — совершен гранатометный обстрел (АГС) – 10.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.