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Враг продолжает атаковать Сумщину: зафиксировано 55 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг продолжает атаковать Сумщину: зафиксировано 55 взрывов

Враг не останавливается в обстрелах Сумщины / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21:00 30 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях.

Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

  • Середино-будская громада: с 07.50 утра враг совершил артиллерийский обстрел (15 взрывов). В результате обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач.
  • Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Белопольская громада: совершен минометный обстрел (12 взрывов).
  • Новослободская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов). В результате чего возник пожар 6 хозяйственных сооружений (гаражей), поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома.
  • Краснопольская громада: россияне били из артиллерии (САУ) – 6 взрывов.
  • Шалыгинская громада — совершен гранатометный обстрел (АГС) – 10.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
73
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