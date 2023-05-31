Эксперты объяснили, почему люди летают во сне: что делать, когда это происходит

Вы когда-нибудь летали во сне?.. А падали? Что это за ощущение, которое заставляет просыпаться ночью?

Издание Mirror публикует объяснение этого явления.

Оказывается, более 68% людей в мире испытывали случайные подергивания, называемые "гипнагогическими рывками". Это название происходит от гипнагогического состояния – переходного периода между бодрствованием и сном. Такие толчки обычно включают в себя внезапные, неустойчивые движения (т.е. подергивания или спазмы) рук, ног или всего тела.

Новое исследование выявило, что женщины испытывают подергивание чаще, чем мужчины. И 82% людей – в возрасте 16-25 лет.

"С точки зрения медицины, гипнагогические рывки классифицируются как тип кратковременных непроизвольных подергиваний или подергиваний группы мышц. Они, как правило, происходят во время перехода между первой и второй стадией цикла сна, поскольку именно тогда ваши мышцы начинают расслабляться, а сердцебиение замедляется", — отмечают специалисты.

Точные механизмы, вызывающие подергивание во сне, до конца не изучены, но считается, что разные факторы, включая потребление кофеина, физический и эмоциональный стресс, могут увеличить их частоту.

Некоторые ученые считают, что мозг неправильно интерпретирует состояние вашего тела, когда вы начинаете спать. Он "считает", что вы еще не спите, но замечает, что ваши мышцы не двигаются, поэтому посылает сигналы, чтобы инициировать их, заставляя ваше тело дергаться.

Подергивание во сне: что делать, когда это происходит

Если вы часто чувствуете гипнагогические рывки, первое, что вам следует сделать, это начать ведение дневника, чтобы отслеживать ночи с толчками во сне. Запишите, употребляли ли вы алкоголь, кофеин накануне? Испытывали ли стресс? Это должно помочь вам выяснить причину странных подергиваний во сне и решить проблему.

Специалисты по сну также рекомендуют не выполнять упражнения перед сном, поскольку это может быть связано с ночными сокращениями мышц. Зато стремитесь закончить тренировку за два-три часа до того, как попытаетесь заснуть.

Напомним также, что около двух миллиардов чашек кофе люди выпивают ежедневно во всем мире.

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