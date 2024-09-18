Урожайное полнолуние 18 сентября 2024: что стоит сделать

Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года дает уникальный шанс для завершения старых циклов и подготовки к новым начинаниям.

Урожайное полнолуние 18 сентября 2024 года – это важный период для завершения циклов и оценки результатов. С точки зрения эзотерики вот несколько рекомендаций для этого времени:

Ритуал благодарности и подведение итогов. Урожайное полнолуние является идеальным моментом для того, чтобы поблагодарить за все достижения и результаты труда. Произведите ритуал, подводя итоги достигнутого, и визуализируйте дальнейшие шаги на основе полученного опыта. Очистка и высвобождение. Используйте этот период для очищения своего пространства от ненужных вещей и отрицательной энергии. Произведите медитацию или ритуал очистки, чтобы освободиться от старых блоков и позволить новой энергии свободно циркулировать. Планирование на будущее. Урожайное полнолуние также способствует планированию и созданию новых целей. Запишите свои намерения и мечты, а также разработайте план действий, чтобы использовать полную энергию для реализации новых проектов или желаний.

Этот период характеризуется особой энергией завершения и новых начал, поэтому важно открыться к изменениям и использовать его потенциал для личного развития и достижения новых высот.

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