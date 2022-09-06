Арестович назвал самые горячие направления для артиллерии ВСУ

Херсонское, Мелитопольское и Донецкое направления – самые горячие для украинской артиллерии.

Наиболее горячими направлениями для работы дальнобойной артиллерии ВСУ Херсонское, Мелитопольское и Донецкое.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным.

"Две самые горячие точки по работе дальнобойной артиллерии – это Херсонское и Мелитопольское (направления, — ред.). Хотя и Донецкое тоже", – отметил он.

По словам Арестовича, ВСУ бьют врага на Мелитопольском направлении не меньше, чем на Херсонском.

"Я даже не знаю, на каких направлениях мы их (оккупантов, — Ред.) не накрываем. Бьем везде. И с боеприпасами у нас все хорошо", — подытожил советник ОП.

Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.

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