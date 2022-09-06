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В Харькове раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

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В Харькове раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

Фото: ТСН.ua

В Харькове – снова неспокойная ночь.

В 00:18 6 сентября в Харькове началась воздушная тревога. После нее раздались взрывы.

Об этом сообщает Общественное. Харьков.

Пока нет подтверждения или подробностей информации.

Берегите себя.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

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