В Харькове раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

В Харькове – снова неспокойная ночь.
В 00:18 6 сентября в Харькове началась воздушная тревога. После нее раздались взрывы.
Об этом сообщает Общественное. Харьков.
Пока нет подтверждения или подробностей информации.
Берегите себя.
Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.
Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.
Ожидаем официальные сообщения от власти.
Информация уточняется.
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