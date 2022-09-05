Вернутся ли беженцы домой в 2022 году — опрос украинцев в Польше

В Польше опросили украинских беженцев об их планах по возвращению в свою страну в 2022 году. Оказалось, что только 22,2% опрашиваемых преследуют цель поехать домой в ближайшие 3 месяца.

Опрос проводился международным агентством по трудоустройству Gremi Personal.

По информации агентства, 35% готовятся остаться в Польше минимум на год. 25,6% планируют вернуться, как только закончится война, а 17% уже не планируют возвращаться в Украину.

Gremi Personal

В опросе приняло участие 1440 украинцев.

Данные UNICEF подтверждают общие настроения украинских граждан за рубежом — около 53% родителей планируют отдать детей в польские школы, что говорит о намерениях оставаться с детьми в Польше минимум на полгода.

"Мы прогнозируем, что большая часть украинцев вернется на родину, как только минует опасность. Однако значительная часть граждан останется за границей по ряду субъективных факторов — потеря жилья, низкий уровень оплаты труда, лучшие условия проживания и, конечно, из-за отсутствия рисков для жизни" — отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Она сказала, что самые пессимистические прогнозы по отопительному сезону подталкивают украинцев перезимовать в Польше.

"Такое решение обусловлено в частности фактором риска, ведь все мы являемся свидетелями трагедий, когда враг прицельно атакует энергетическую инфраструктуру. Даже премьер министр Шмигаль предупредил, что этот отопительный сезон будет самым тяжелым в истории. Кроме того, в некоторых регионах Украины люди рискуют не только остаться зимой без теплоснабжения или воды, но и получат очень трудно оплатить платежки. В то время, когда количество рабочих мест в Украине значительно уменьшилось из-за войны, ситуация в Польше обратная — запросы работодателей на рабочих растут, что приводит и рост заработных плат", — отметили в агентстве.

Аналитики центра напоминают, что средняя зарплата на рабочих специальностях, преимущественно занимающих украинцы в Польше, составляет 28-32 тыс. грн в месяц (это 3500-4 тыс. злотых), что, безусловно, мотивирует украинцев улучшать собственную экономическую ситуацию за пределами Украины.

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