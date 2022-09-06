"Хлопок" в Крыму: под Евпаторией раздались взрывы

Во временно оккупированном Крыму в поселке Заозерное под Евпаторией раздались взрывы.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на местные телеграмм-каналы. В соцсетях появились фото и видео белых следов в небе, возникающих при работе противовоздушной обороны.

В то же время местные жители говорят, что «бабах» больше походил на взрыв.

Российские пропагандисты заявили, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО. Взрывы слышали в восьми километрах от города.

Но российские власти и военные официально не комментировали информацию о взрывах под Евпаторией.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, как только будет возможность, ВСУ нанесут удары по Крымскому мосту, которым Россия подпитывает свою группировку на юге Украины.

Отметим, что "Укрзалізниця" запускает бесплатные эвакуационные рейсы для крымского населения из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

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