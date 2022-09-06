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"Бавовна" в Криму: під Євпаторією пролунали вибухи

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"Бавовна" в Криму: під Євпаторією пролунали вибухи

Фото: Twitter / Benjamin Pittet

В тимчасово окупованому Криму в селищі Заозерне під Євпаторією пролунали вибухи.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на місцеві телеграм-канали. У соцмережах з’явилися фото і відео білих слідів у небі, які виникають під час роботи протиповітряної оборони.

Водночас місцеві жителі кажуть, що «бабах» був більше схожим на вибух.

Російські пропагандисти заявили, що в Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО. Вибухи чули за вісім кілометрів від міста.

Але російська влада та військові офіційно не коментували інформацію про вибухи під Євпаторією.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, щойно буде нагода, ЗСУ завдадуть удари по Кримському мосту, яким Росія підживлює своє угруповання на півдні України.

Зауважимо, що Укрзалізниця" запускає безкоштовні евакуаційні рейси для кримського населення з Запоріжжя, Кривому Рогу та Одеси.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7824
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