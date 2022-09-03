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Крим можна деокупувати лише одним способом: військовий експерт назвав, яким саме

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1907
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Крим можна деокупувати лише одним способом: військовий експерт назвав, яким саме

Фото: Associated Press

Звільнити окупований Крим від окупантів можна лише військовим шляхом.

Перспективи Збройних сил України деокупувати анексований Крим щодня зростає завдяки знищенню військових об'єктів Росії. 

Про це в ефірі спільного телемарафону сказав військовий експерт Петро Черник.

"Однозначно, потенціал українського війська суттєво зростає. Чи потрібна "бавовну" на півострові - в обов'язкову порядку. В Україні з'явився неймовірно якісний представник Сил ССО - Бавовнятко. Нехай він і далі діє. На мій погляд, проблематика Криму не вирішується в жодний спосіб, окрім воєнного або загрозою сили, тоді коли прийде цей час. І дипломатія зможк включитися для вирішення цієї проблеми. Я вважаю, такі передумови складуться тільки тоді, коли по-справжньому почне сипатися РФ. Чи почне? 100%. Стратегічно-санкційна удавка діє, але давайте не поспішати. Геополітика дуже складна справа", - зазначив він. 

Черник впевнений, що у стратегічному підсумку Росія обов'язково зазнає поразки.

"Імперію зла обов'язково буде зруйновано. Але я не вважаю, що це буде швидко", - зауважив експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців, які мешкають у тимчасово окупованому росіянами Криму. Громадян України в Криму закликають триматися якомога далі від військових обʼєктів РФ, російських баз і військових аеродромів окупантів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1907
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