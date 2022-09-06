Арестович назвав найгарячіші напрямки для артилерії ЗСУ

Херсонський, Мелітопольський та Донецький напрямки - найгарячіші для української артилерії.

Найбільш гарячими напрямками для роботи далекобійної артилерії ЗСУ є Херсонський, Мелітопольський та Донецький.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Дві найгарячіші точки по роботі далекобійної артилерії – це Херсонський і Мелітопольський (напрямки, - ред.). Хоча і Донецький теж", – зазначив він.

За словами Арестовича, ЗСУ б'ють ворога на Мелітопольському напрямку не менше, ніж на Херсонському.

"Я навіть не знаю, на яких напрямках ми їх (окупантів, - Ред.) не накриваєм. Б'ємо скрізь. І з боєприпасами у нас все гаразд", – підсумував радник ОП.

Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.

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