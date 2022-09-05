РФ обстріляла Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще 3 - у важкому стані

В Апостоловому внаслідок російського обстрілу загинула 85-річна жінка. Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані.

Літня жінка загинула, троє людей поранені, усі у тяжкому стані — такі наслідки обстрілу Криворізького району на Дніпропетровщині.

Про це йдеться в ТСН.

Сьогодні пообіді там росіяни двічі відкривали вогонь з "ураганів". Потерпілих шпиталізували. Побило газовід, спалахнула пожежа, її приборкали рятувальники.

У Зеленодольську були зруйновані будівлі підприємства, але люди не постраждали. На місці обстрілу виявили чисельні воронки та бойовий елемент боєприпасу. Його піротехніки знищили.

Обстрілювали двічі вночі і Нікопольський район. Минулося без потерпілих, але пошкоджено багатоповерхівку, десяток приватних будинків, гімназію, дитячу спортшколу, будівлю спілки ветеранів Афганістану – загалом 9 інфраструктурних об’єктів. Також перебили дві лінії електропередач, які вже встигли полагодити.

В Апостоловому загинула 85-річна жінка. Пенсіонерка перебирала у дворі помідори, уламок від касетного БК влучив їй у голову.

Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані. Через пошкодження газопроводу загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь приборкали. Пошкодженi 13 приватних будинків, побитi 27 сонячних панелей та 4 автомобілі. Рятувальники виявили безпечні уламки снаряду й один, який потребував знищення. Його сапери вже знешкодили.

У Червоногригорівці Нікопольського району через обстріл сталася пожежа на 3,5 га. Горіла лісосмуга та сухі залишки пшениці після жнив. Була загроза для високовольтної лінії електропередач. Вогонь загасили. Минулося без жертв.