РФ обстріляла Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще 3 - у важкому стані

В Апостоловому внаслідок російського обстрілу загинула 85-річна жінка. Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані.
Літня жінка загинула, троє людей поранені, усі у тяжкому стані — такі наслідки обстрілу Криворізького району на Дніпропетровщині.
Про це йдеться в ТСН.
Сьогодні пообіді там росіяни двічі відкривали вогонь з "ураганів". Потерпілих шпиталізували. Побило газовід, спалахнула пожежа, її приборкали рятувальники.
У Зеленодольську були зруйновані будівлі підприємства, але люди не постраждали. На місці обстрілу виявили чисельні воронки та бойовий елемент боєприпасу. Його піротехніки знищили.
Обстрілювали двічі вночі і Нікопольський район. Минулося без потерпілих, але пошкоджено багатоповерхівку, десяток приватних будинків, гімназію, дитячу спортшколу, будівлю спілки ветеранів Афганістану – загалом 9 інфраструктурних об’єктів. Також перебили дві лінії електропередач, які вже встигли полагодити.
В Апостоловому загинула 85-річна жінка. Пенсіонерка перебирала у дворі помідори, уламок від касетного БК влучив їй у голову.
Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані. Через пошкодження газопроводу загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь приборкали. Пошкодженi 13 приватних будинків, побитi 27 сонячних панелей та 4 автомобілі. Рятувальники виявили безпечні уламки снаряду й один, який потребував знищення. Його сапери вже знешкодили.
У Червоногригорівці Нікопольського району через обстріл сталася пожежа на 3,5 га. Горіла лісосмуга та сухі залишки пшениці після жнив. Була загроза для високовольтної лінії електропередач. Вогонь загасили. Минулося без жертв.
Нагадаємо, що РФ масово обстрілює українська міста і села вздовж лінії фронту (список).
Читайте також:
- На Донеччині ЗСУ звільнили від окупантів село: які жахи там побачили
- Вибухи у Вінницькій області: стало відомо, що вдалось збити у небі
- ЗСУ на Херсонщині та Харківщині збили три російські безпілотники "Орлан-10"