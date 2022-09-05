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ЗСУ на Херсонщині та Харківщині збили три російські безпілотники "Орлан-10"

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ЗСУ на Херсонщині та Харківщині збили три російські безпілотники "Орлан-10"

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські захисники на Херсонщині та Харківщини збили три російські безпілотники.

Окупанти намагались проводити розвідку своїми безпілотниками "Орлан-10". 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"5 вересня, близько 15.00 години, у небі над Херсонщиною, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник "Орлан-10". Ще два БпЛА цього типу знищено на Харківщині зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Вінницькій області у понеділок, 5 вересня, пролунали вибухи. Там спрацювала система протиповітряної оборони, яка збила російський безпілотник. 

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