ЗСУ на Херсонщині та Харківщині збили три російські безпілотники "Орлан-10"

Українські захисники на Херсонщині та Харківщини збили три російські безпілотники.
Окупанти намагались проводити розвідку своїми безпілотниками "Орлан-10".
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"5 вересня, близько 15.00 години, у небі над Херсонщиною, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник "Орлан-10". Ще два БпЛА цього типу знищено на Харківщині зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Вінницькій області у понеділок, 5 вересня, пролунали вибухи. Там спрацювала система протиповітряної оборони, яка збила російський безпілотник.
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