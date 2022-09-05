ВСУ на Херсонщине и Харьковщине сбили три российских беспилотника "Орлан-10"

Украинские защитники на Херсонщине и Харьковщине сбили три российских беспилотника.

Оккупанты пытались проводить разведку своими беспилотниками "Орлан-10".

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"5 сентября, около 15.00 часов, в небе над Херсонщиной, в зоне ответственности воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник "Орлан-10". Еще два БПЛА этого типа уничтожены в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток"", — говорится. в сообщении.

Напомним, в Винницкой области в понедельник, 5 сентября, раздались взрывы. Там сработала система противовоздушной обороны, сбившая российский беспилотник.

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