Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Евакуація триває: скільки людей залишилось на території Донеччини

Дата публікації
Перегляди
3804
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Евакуація триває: скільки людей залишилось на території Донеччини

Фото: ДСНС у Донецькій області

Кириленко наголосив, що евакуацію важливо завершити до того, як наступлять холоди

На території Донецької області триває евакуація, людей продовжують вивозити у більш безпечні регіони країни.

Про це в рамках телемарафону в ефірі на “1+1” розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, наразі на території області залишається менше 350 тисяч людей.

"Евакуація продовжується. Три чверті населення фактчино евакуйовані з Донеччини. Запити на евакуацію продовжуються і щодня по основних напрямках і по визначених областях евакуація триває. Категорія людей, що лишилась, найменше налаштовані на евакуацію, найменше мали бажання лишати свої домівки, але евакуація продовжується", – сказав голова ОВА.

Кириленко наголосив, що евакуацію важливо завершити до того, як наступлять холоди і осінньо-зимовий період, який буде вкрай складним і для держави в цілому і на Донеччині зокрема.

"Паралельно з евакуацією ми проводимо активну підготовку до осінньо-зимового періоду, з розумінням того, що газопостачання не буде", – додав він.

Також Кириленко уточнив, що евакуйовуватимуть людей і зі щойно звільнених населених пунктів.

"Ми розуміємо, що відновлення зруйнованих будинків чи будівництво нових буде вестися після деокупації всієї території Донеччини", – підсумував очільник ОВА.

Раніе Павло Кириленко повідомив, що у звільненому на Донеччині селі спостерігається гуманітарна проблема. Більшість приватного сектору там зруйнована.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація