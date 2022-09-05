Евакуація триває: скільки людей залишилось на території Донеччини

Кириленко наголосив, що евакуацію важливо завершити до того, як наступлять холоди

На території Донецької області триває евакуація, людей продовжують вивозити у більш безпечні регіони країни.

Про це в рамках телемарафону в ефірі на “1+1” розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, наразі на території області залишається менше 350 тисяч людей.

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"Евакуація продовжується. Три чверті населення фактчино евакуйовані з Донеччини. Запити на евакуацію продовжуються і щодня по основних напрямках і по визначених областях евакуація триває. Категорія людей, що лишилась, найменше налаштовані на евакуацію, найменше мали бажання лишати свої домівки, але евакуація продовжується", – сказав голова ОВА.

Кириленко наголосив, що евакуацію важливо завершити до того, як наступлять холоди і осінньо-зимовий період, який буде вкрай складним і для держави в цілому і на Донеччині зокрема.

"Паралельно з евакуацією ми проводимо активну підготовку до осінньо-зимового періоду, з розумінням того, що газопостачання не буде", – додав він.

Також Кириленко уточнив, що евакуйовуватимуть людей і зі щойно звільнених населених пунктів.

"Ми розуміємо, що відновлення зруйнованих будинків чи будівництво нових буде вестися після деокупації всієї території Донеччини", – підсумував очільник ОВА.

Раніе Павло Кириленко повідомив, що у звільненому на Донеччині селі спостерігається гуманітарна проблема. Більшість приватного сектору там зруйнована.

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