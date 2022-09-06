"Через 3-4 недели станет совсем интересно": Арестович — о ситуации на южном направлении

По его словам, во время операции по освобождению Высокополья ВСУ взяли в плен более 10 боевиков так называемой "ДНР".

Украинская армия действительно освободила Высокополье в Херсонской области, а на южном направлении "через 3-4 недели станет совсем интересно".

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным.

"Да, взяли Высокополье, Ольгино, а Потёмкино и так было за нами", — сказал советник ОП и добавил, что это не единственные освобожденные населенные пункты на Херсонском направлении, однако сначала эту информацию должен озвучить Генштаб.

По его словам, ВСУ взяли в плен более 10 боевиков так называемой "ДНР".

"Оперативное окружение это всегда приятно, это около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу без особой возможности взаимодействия с большой землей. Они через паромные переправы как-то пытаются, но это все под огневым контролем очень быстро проявляется и уничтожается", — отметил Арестович.

Советник ОП сообщил, что на юге россияне под угрозой расстрела запретили местным жителям переправляться с берега на берег Днепра. Так захватчики хотят уберечься от наводчиков.

"Через 3-4 недели станет совсем интересно, потому что темпы расходования боеприпасов и материальных средств там сильно превышают любые возможности поставки. Хотя российское командование перебрасывает туда все, что можно переправлять", — говорит Арестович.

"Этой группировке нужно в сутки 4 тыс. тонн груза, чтобы нормально себя чувствовать. Я не думаю, что они пропускают хотя бы тысячу", — добавил он.

По данным Арестовича, потери за первые четыре дня операции в российской армии составили более полутора тысяч убитыми и ранеными.

"А за это время прошло еще двое суток", — подытожил советник руководителя ОП.

ВСУ освободили Высокополье в Херсонской области

Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.

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