Армия РФ атаковала ракетами Львовщину: есть попадание в электроподстанцию

Утром 29 декабря во время воздушной тревоги российские войска выпустили по Львовской области шесть ракет, из которых четыре сбили силы ПВО. Впрочем, есть попадания.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

По его словам, оккупанты дважды попали в электроподстанцию. В результате атаки без электроэнергии остались 282 населенных пункта, из которых — 76 частично. По словам руководителя Львовской области, энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Самая тяжелая ситуация сложилась во Львове. В город и близлежащие населенные пункты Оброшино, Зимна Вода, Дубляны, Брюховичи тяжелее всего подать напряжение, подчеркнул Козицкий.

Напомним, во Львовской области воздушная тревога длилась 2 часа. 45 мин — от 08:02 до 10:47. В Сети сообщили о звуках взрывов. Впоследствии в ОВА подчеркнули, что работает ПВО.

Из-за очередной атаки оккупационных войск 90% Львова оказалось без света. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением.

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