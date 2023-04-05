Артиллерию экономим, но дефицита нет: офицерка "Ведьма" о технике ВСУ

В Украине хорошо отлажена система логистики, которая позволяет украинским военным получать своевременно оружие и технику.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала бойчина ВСУ Ольга Бигар — офицерша 241 ОБр ТрО Вооруженных сил Украины с позывным "Ведьма".

“Сейчас не возникает вопрос обеспечения, поскольку сила логистики работает очень мощно. В нашем обществе есть такой момент, если кто-нибудь, например, находится не непосредственно в зоне боевых действий, то он не такой воин. Но чтобы вы понимали, какое количество оружия ремонтируют, приводят к бою, как оснащаются войска, с какой скоростью это все происходит, это большое спасибо нашим силам логистики. Бойцы снабжены питанием, оружием”, — отметила Ольга Бигар.

Она также добавила, что у военных есть пожелания по поводу боеприпасов. Поскольку чем их больше – тем эффективнее можно работать.

“Но из того, что у нас есть сейчас, мы просто должны развивать в себе большую точность, лучше просчитывать свои действия. Поскольку тот запас артиллерийского боекомплекта, который у нас есть, мы экономим, чтобы делать большие наступательные действия. Но сказать о том, что у нас есть серьезные проблемы со снабжением, будет неправильно и некорректно, поскольку это не так”, — подчеркнула военная.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил бред, что Вашингтон "виновен" в войне РФ против Украины.

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