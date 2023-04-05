Артилерію економимо, але дефіциту немає: офіцерка “Відьма” про техніку ЗСУ

В Україні логістика працює дуже потужно. Це дає змогу поставляти українським військовим зброю та техніку.

В Україні добре налагоджена система логістики, яка дозволяє українським військовим отримувати вчасно зброю та техніку.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла бійчиня ЗСУ Ольга Бігар – офіцерка 241 ОБр ТрО Збройних сил України із позивним “Відьма”.

“Зараз не постає питання забезпечення, оскільки сила логістики працює дуже потужно. У нашому суспільстві є такий момент, якщо хтось, наприклад, знаходиться не безпосередньо в зоні бойових дій, то він не такий воїн. Але, щоб ви розуміли, яку кількість зброї ремонтують, приводять до бою, як оснащуються війська, з якою швидкістю це все відбувається, це велика подяка нашим силам логістики. Бійці забезпечені харчуванням, зброєю”, - зазначила Ольга Бігар.

Вона також додала, що у військових є побажання щодо боєприпасів. Оскільки чим їх більше - тим ефективніше можна працювати.

“Але з того, що ми маємо зараз, ми просто повинні розвивати в собі більшу точність, краще прораховувати свої дії. Оскільки той запас артилерійського боєкомплекту, який ми маємо, ми економимо, щоб робити великі наступальні дії. Але сказати про те, що у нас є серйозні проблеми з постачанням, буде неправильно і некоректно, оскільки це не так”, - підкреслила військова.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін вчергове повторив маячню, що Вашингтон "винен" у війні РФ проти України.

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