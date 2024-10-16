Бои в Торецке могут вестись на трех уровнях: как долго удастся удерживать город — эксперт

Город еще не полностью разрушен, там есть уцелевшие здания.
В городе Торецке Донецкой области, который штурмуют российские оккупанты, остались уцелевшие здания, поэтому боевые действия в застройке могут затянуться на месяцы.
Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" высказал военный эксперт Алексей Гетьман.
"Городские бои могут вестись на трех уровнях. Условно, на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях", — отметил он.
По словам Гетьмана, на востоке Торецкая расположены российские войска, поэтому вряд ли они будут "сами себя обстреливать".
"Пока он [Торецк] не разрушен, как другие города, они еще очень долго будут его захватывать", — пояснил эксперт.
Напомним, российские оккупанты продолжают продвижение в Торецке Донецкой области. Захватчики уничтожают город артиллерийским огнем.
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