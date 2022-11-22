Экс-министру образования Табачнику объявили подозрение в госизмене во время войны: при чем здесь Сальдо и Балицкий

СБУ сообщила экс-министру образования Украины Дмитрию Табачнику подозрение в государственной измене в условиях военного положения.

Об этом свидетельствует подозрение на сайте Офиса генпрокурора.

По информации следствия, подозреваемый организовывал и координировал деятельность руководителей оккупационных "администраций" Херсонщины и Запорожья в сфере здравоохранения, образования и подготовки к проведению фейковых "референдумов".

Так, сообщается, что 1 мая подозреваемый в Telegram сконтактировал коллаборантов из Херсона и Запорожья Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем главы Минздрава России Андреем Плутиницким "для организации процессов в сфере охраны в захваченных населенных пунктах". Подозреваемый действовал как представитель высших органов российской власти.

В подозрении также указано, что в июне Табачник переписывался из Сальдо для организации его встречи с главой "МЧС АР Крым". Цель – создание службы по чрезвычайным ситуациям, подписание соглашения о сотрудничестве с Управлением внутренних дел в Херсонской области и создание службы "112".

В июле Сальдо и Балицкий предоставили Табачнику данные о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медучреждений и избирательных участков на временно захваченных территориях. Получив эту информацию, подозреваемый направил замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для указанных объектов.

В августе Табачнике написал в Telegram сообщение абоненту "Олегу Владимировичу Козлову" – сотруднику девятого управления Департамента оперативной информации пятой службы ФСБ России. В сообщении подозреваемый заявил о некомпетентности Балицкого в создании сети аптек на захваченной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащем хранении вакцин и инсулинов.

Так, следователь Управления СБУ в Винницкой области объявил Табачнику о подозрении в государственной измене. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.

Напомним, Табачник был министром образования и науки Украины при президентстве Виктора Януковича. Министр сбежал из Украины в 2014 году. В том же году окружение Януковича, включая Табачника, попало под санкции ЕС.

СБУ в 2015 году объявила Табачника в розыск. А в следующем году суд наложил арест на драгоценные металлы и банковские счета экс-министра в "Сбербанке".

Табачник – фигурант уголовных дел о хищении государственного имущества и бюджетных денег.

В 2020 году Табачник был замечен в оккупированном Крыму у здания налоговой службы.

В 2021 году стало известно, что ЕС снял санкции с Табачника.

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