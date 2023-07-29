Где были "прилеты" и обстрелы: как прошла ночь в регионах

Ночь 29 июля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Ситуация в регионах по состоянию на 29 июля, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 4 обстрела (11 взрывов).

Зафиксированы запуски неуправляемых авиационных ракет, обстрелы из артиллерии и АГС по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил 12 обстрелов. Зафиксировано 85 взрывов.

Обстреляно 10 населенных пунктов в 6 громадах:

Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Глуховской, Дружбовской и Середино-Будской.

Краснопольская громада: минометный обстрел (28 взрывов).

Белопольская громада: двумя вражескими вертолетами осуществлены пуски ракет типа НАР (7 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов).

Глуховская громада: обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва), артобстрел (5 взрывов)

Дружбовская громада: обстрел из гранатомета (3 взрыва)

Миропольская громада: обстрел из гранатомета (20 взрывов)

Середино-Будское громада: минометный обстрел (10 взрывов)

Ночью и утром врагом обстреляны 5 населенных пунктов Белопольской, Хотинской, Юнаковской, Середино-Будской ТГ. Данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: вчера вечером – ракетный удар по Днепру. Попали в админздания и жилищный сектор. Есть 9 пострадавших, в том числе двое детей – 14 и 17 лет.

Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей.

После трех ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы. Работают коммунальщики.

Атаковал враг и Никопольщину. Из тяжелой артиллерии устроил по Никополю и Марганецкому обществу. Последствия выясняются. Без жертв.

Запорожская область: 46 обстрелов в сутки нанес враг по 18 населенным пунктам области.

Поступило 18 сообщений о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды Богодуховского района, Стрелка, Зеленое Харьковского района и Охримовка Чугуевского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Изюмского района.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Колодезное, Двухлетняя, Западное, Синковка, Кисловка.

В сутки пострадавших среди гражданского населения нет.

Луганщина: россияне вели огонь по Белогоровке и Невскому. Противник пытался наступать в Серебрянском лесничестве и близ Белогоровки, однако все эти попытки были остановлены украинскими защитниками. За сутки противник совершил 107 обстрелов (546 снарядов).

Донеччина: за прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, с.Благодатное, с.Старомайорское, с.Уманское.

Информация о повреждениях инфраструктуры не поступала.

В сутки по области: один раненый.

Николаевщина: сегодня утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 29 обстрелов (126 снарядов), из них по г. Херсон — 2 обстрела (11 снарядов).

Врагом попали в районы 14 населенных пунктов области; территорию терминала для хранения зерна (ООО "Нибулон" пгт Казацкое).

В селе Новоберислав армия РФ ударила по жилому дому, из-за чего ранен 41-летний мужчина.

По пгт Казачье российская авиация выпустила три КАБ. Повреждены здания предприятия и не менее 6 жилых домов. В одном из домов на момент обстрела находился 57-летний мужчина. Он получил ранение. Всего за сутки из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.